Lo sufre México: PSV confirmó que Erick Gutiérrez será operado del tobillo

Se acerca el Mundial de Qatar 2022 y la Selección de México comenzará un ciclo exhaustivo hasta conseguir la clasificación. Por eso, los conducidos por Gerardo Martino aprovecharán la siguiente ventana FIFA para disputar algunos amistosos y llegar de la mejor manera a las competiciones oficiales.

Entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre los rivales serán Costa Rica y Holanda. Aún no hay confirmación con respecto a la lista de convocados, pero el Tata se acaba de enterar de una baja sensible: Erick Gutiérrez sufrió una lesión de gravedad y no podrá ser citado por el Tri para esta oportunidad.

A través de la cuenta oficial de Twitter, PSV anunció la baja del centrocampista azteca, quien se perdió el debut en la Eredivisie ante Groningen porque ya estaba siendo evaluado por el cuerpo médico del club. Lo peor de todo esto es que deberá ser intervenido quirúrgicamente, algo que suena preocupante.

"Tendrá que ser operado esta semana. El mediocampista de 25 años estará temporalmente fuera y por lo tanto el entrenador Roger Schmidt no podrá contra con él", confirmó el elenco neerlandés por medio de un comunicado en su página web, dejando en claro que aún no hay tiempo estimado de recuperación.

En el mismo anuncio que hizo el conjunto europeo se encargaron de publicar unas palabras de Guti: "Tengo una lesión en el tobillo y desafortunadamente necesitaré cirugía". Cabe recordar que, meses atrás, sufrió una fractura en una de sus manos y también quedó marginado por varios juegos.

