Lionel Messi siempre tiene una cámara encima. No solamente en los juegos del Barcelona o selección nacional de Argentina, sino también en su vida diaria. No obstante, las mismas no pudieron captar su apariencia durante la cuarentena, lo que sí se reveló en la vuelta a la actividad oficial.

Messi sorprendió al lucir un nuevo look, al mejor estilo cuarentena. Es normal, la mayoría de las personas no tienen la posibilidad de dirigirse a una peluquería y, aunque el crack mundial sí pueda, decidió no enfrentarse a las tijeras y dejarse el pelo más largo.

De esta manera, se pudo observar al argentino sin partes de su cabello rasurado y, además, sin barba, algo que lo caracterizó durante varios años. El cambio no le trajo mala suerte, ya que consiguió marcar un tanto en el 4-0 sobre Mallorca.

A pesar de su propio look a la antigua, como cuando recién comenzaba su carrera, recibió todo tipos de memes a través de las redes sociales, quienes no lo perdonaron. Ojo, porque no solamente tuvo detractores.

Aquí, los mejores memes del nuevo look de Lionel Messi:

