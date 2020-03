Los técnicos mexicanos que están listos para dirigir en Europa según Javier Aguirre

Javier Aguirre, en medio de la cuarentena que afronta en Madrid, dialogó vía telefónica con Futbol Picante para ESPN y reveló que hay varios técnicos mexicanos capacitados para dirigir en el futbol europeo.

"Yo digo que sí (están preparados). No veo a alguien dirigir en Francia o Alemania por el idioma, pero para España sí están preparados", admitió el Vasco.

Más adelante detalló: "Puedo asegurar que en los 20 equipos españoles hay nombres de futbolistas mexicanos, pero no de técnicos. En la Liga Española solo queda el Cholo. Solo hay 20 lugares y es como la F1. Es difícil ocupar el lugar de un español que hay una buena camada de jóvenes españoles. Es difícil para los técnicos latinoamericanos venir acá".

"No los veo en Alemania o Francia dirigiendo, pero sí en España. A menos que sepa francés o alemán perfectamente, pero no los veo ahí por la barrera del idioma. Tienen experiencia y el futbol es uno. Cuando hablo con técnicos mexicanos me sorprende las capacidades que tienen. No creo que le tiemble el pulso a Vucetich con un equipo como Alavés", aclaró el estratega.

¿Quiénes son los entrenadores capacitados para Aguirre? Guillermo Vázquez, Ignacio Ambriz, Miguel Herrera, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich y José Manuel de la Torre.

