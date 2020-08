Manchester City, tras los pasos de una de las figuras del Tottenham

Luego de sacar de la competencia a nada más ni nada menos que Real Madrid, uno de los eternos favoritos a quedare con la Champions League, Manchester City debió verse las caras el pasado sábado ante Olympique de Lyon, institución que arribaba al cruce habiendo dejado en el camino a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Sin lograr capitalizar las chances que se le presentaron y sufriendo los golpes provistos por parte del elenco de la Ligue 1, Los Cityzens se despidieron de una forma más que dolorosa de La Orejona y quedaron fuera de la competencia al perder por 3 a 1 ante el rival de turno.

Según reportaron distintos portales del Viejo Continente, el equipo comandado técnicamente por Pep Guardiola se desquitaría en el mercado de pases. Aparentemente, el principal apuntado por parte del City al día de la fecha sería una de las figuras del Tottenham de José Mourinho.

Consumada la eliminación en Champions, el equipo de Guardiola se volcaría de lleno al mercado de pasesen pos de concretar la incorporación de Harry Winks, mediocampista de 24 años que defiende la playera de Los Spurs desde hace varios años.

En pos de reforzar las filas de su primer equipo y gestionar la transferencia del volante en cuestión, el Manchester City estaría dispuesto a poner sobre la mesa un total de 44 millones de euros. Teniendo en cuenta que Winks es uno de los elementos más utilizados por parte de The Special One, no sorprendería que Los Spurs busquen sacarle el máximo rédito posible a la venta en caso de querer desprenderse de Harry.

Lee También