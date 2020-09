Más adentro que afuera: lo último que respondió Koeman sobre Luis Suárez

Como tampoco lo hizo contra el Gimnástic el pasado sábado, Luis Suárez también se quedó afuera de la convocatoria ante Girona de este miércoles, donde Barcelona ganó 3-1 gracias a un doblete de Lionel Messi y un gol de Philippe Coutinho.

Desde Italia reportan que el pase a Juventus ha quedado estancado por la imposibilidad del charrúa de tramitar la ciudadanía y parece que la única posibilidad es Atlético Madrid.

Tras el amistoso, Ronald Koeman respondió el silencio respecto al tema del delantero y contó cómo ha manejado la situación.

"He hablado con él sobre su futuro y estamos esperando si se queda o no. Si finalmente no encuentra equipo y se acaba quedando, será un jugador más de la plantilla", aseguró.

Hoy Barcelona el único centrodelantero que tiene además de Suárez es Martin Braithwaite, quien llegó a principios de año para cubrir la baja de Ousmane Dembélé. Un volantazo de la directiva como tantos otros.

Por ahora, el delantero no puede cerrar su fichaje al Atleti, pero Barcelona parece estar aún más lejos de fichar a un atacante como él. ¿Se queda y aquí no pasó nada?

