Maxi López y el día que se cruzó con Zlatan: "Si lo hacés de nuevo te rompo la cabeza"

Ya con 36 años de edad, Maximiliano López se encuentra en la recta final de su carrera, defendiendo la camiseta del modesto Sambenedettese de la Serie C de Italia. Sin embargo, en el pasado pasó por clubes realmente importantes.

River Plate, Barcelona, Mallorca, FC Moscú, Gremio, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona, Torino, Udinese, Vasco da Gama y Crotone fueron los otros equipos del hombre que nunca pudo llegar a debutar en la Selección Argentina.

En su estadía en el viejo continente, el argentino supo coincidir con una figura de renombre internacional como el mismísimo Zlatan Ibrahimovic, considerado como uno de los mejores delanteros del mundo de las últimas décadas.

En ese contexto, este martes, el atacante surgido de las divisiones inferiores de River Plate le brindó declaraciones a 'TyC Sports' y exteriorizó los detalles de una anécdota realmente interesante que protagonizó junto al sueco.

"Un día en Parma-Milan, recibo una pelota, giro y lo busco automáticamente a él y le meto una pelota por arriba. El chabón ni se gira, me mira con esa cara de enojado que tiene y me grita, entonces le contesté", comenzó narrando Maxi López sobre lo acontecido.

"Terminamos ganando el partido, llegamos al vestuario. Pasan los días, no me dice nada y en la concentración para la Champions me llama y me dice que quiere hablar conmigo. 'Me gustan los argentinos porque siempre tienen su personalidad, no son como los brasileños. Me gustó que me hayas respondido, si lo hacés de nuevo te rompo la cabeza', me dijo".

Imperdible anécdota de Maxi López y Zlatan. Esto solo un fragmento de nuestra “expendedora de anécdotas”. La nota completa la pueden ver en el canal de YouTube de @TyCSports. pic.twitter.com/4tzwimi0lS — PabloGonzález (@PabloGonzalez) October 7, 2020

