Mbappé reveló quiénes fueron sus dos ídolos

En la actualidad, Kylian Mbappé es uno de los jugadores más destacados de Francia, Europa y el mundo. Y lo ha conseguido con solamente 21 años de edad, por lo que tiene una proyección fenomenal.

Sin embargo, antes de llegar a este pedestal actual, el delantero de Paris Saint-Germain, que previamente jugó en Mónaco, fue un joven que tuvo referentes que llegaron a convertirse en ídolos. Y lo reconoció.

"Primero admiré a Zidane por todo lo que hizo con la Selección de Francia y después a Cristiano Ronaldo, que ha ganado muchísimo y después de tantos éxitos sigue siendo un ganador. Él ha dejado una huella en la historia del fútbol y yo quiero escribir mi propio capítulo en los libros de historia", señaló al respecto.

"Ganar el Balón de Oro estaría bien pero no me quita el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no quiero ponerme una fecha. Siempre pongo al PSG y a la Selección de Francia como prioridad y los premios individuales son un bonus", profundizó.

"Mi gran ambición es ganar la Champions League y ser parte del PSG que gane su primera, eso sería muy especial. Además, el año que viene hay Eurocopa y queremos ganarla. Yo siempre quiero mejorar e intento aprender de los jugadores experimentados con los que juego", siguió en diálogo con 'Daily Mirror'.

Por último, Mbappé elogió al Liverpool de Klopp, equipo que se interesó en él: "El nivel que han mostrado es el resultado de mucho trabajo y de tener un gran entrenador. Han sido una máquina en la Premier League y han hecho que parezca fácil aunque nunca lo es".

Lee También