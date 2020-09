Messi despidió a Suárez y en los comentarios explotó todo: las respuestas de Dani Alves, Eto'o, Fàbregas y la esposa de Luis

Dejando al desnudo sus emociones y exteriorizando todo el aprecio que siente por Luis Suárez, Lionel Messi utilizó sus redes para publicar este viernes un tierno mensaje de despedida dirigido al Pistolero, quien ya fue oficializado como refuerzo del Atlético Madrid.

Aunque generó una gran cantidad de respuestas por parte de sus seguidores, la que más se destacó por sobre el resto fue justamente la del artillero Charrúa. "Gracias amigo por tus palabras, pero más gracias por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido al Messi humano, al divertido y al sentimental, porque al jugador todo el mundo lo sabe. No te olvides lo que te dije: "Seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el uno” y que el 2, el 3 o el 4 no empañen lo gigante que sos para el club y para el mundo del futbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a extrañar a los 5", escribió Lucho.

Impresionando a propios y ajenos, el posteo de La Pulga también tuvo las respuestas de varios ex elementos del Barcelona como Dani Alves y Cesc Fàbregas. Mientras que el hombre del Mónaco escribió unos emojis, el del San Pablo fue mucho más duro con la directiva Culé y redactó: "Infelizmente es esa la realidad, que viene de hace tiempo. ¡Solo se confirma año tras años! No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respecto y eso no lo saben. Sigue duro que de alguna manera estamos allí".

Por otra parte, Samuel Eto'o, otro de los grandes socios que Messi tuvo durante la época en la que coincidieron en las filas del primer equipo del titán de la Liga Española, le envió un mensaje al argentino y marcó: "Hijo. La elegancia no se compra. Cuídate y piensa en ti".

Lógicamente, otra de las respuestas que no podía faltar era la de Sofia Balbi. La pareja de Suárez, manifestando todo su agradecimiento por las palabras que Messi le dedicó a su esposo, lanzó: "Ay, como los vamos a extrañar.... tantas cosas. Los podrán separar en el vestuario, ¡pero jamás en toda nuestra amistad! Los queremos mucho".

