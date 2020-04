Milan quiere a Jovic y Real Madrid pretende a un crack italiano a cambio

Luego de sus enormes rendimientos defendiendo los colores de Eintracht Frankfurt, Luka Jovic protagonizó el salto que espera todo jugador profesional y se puso la camiseta de Real Madrid. Sin embargo, jugando para la poderosa escuadra Merengue, el delantero bosnio naturalizado serbio no logró repetir esas grandes actuaciones. Si bien no contó con demasiados minutos en el primer equipo de la Casablanca, lo cierto es que, cuando vio actividad, no estuvo a la altura de las circunstancias.

Debido a ello, Jovic, que también jugó en Estrella Roja y Belgrado a pesar de tener solamente 22 años de edad, perdió terreno de manera progresiva y contundente dentro de la consideración de Zinedine Zidane, director técnico de Real Madrid. Y, por eso, naturalmente, comenzó a integrar la lista de prescindibles pensando en el próximo mercado de pases. Pues bien, parece ser que pretendientes no le faltan, debido a que un equipo con mucha tradición como Milan ya se fijó en sus servicios.

Así lo comunican los medios europeos.

Según indican los medios de comunicación italianos y españoles, Milan, que lleva varios años transitando en las oscuras aguas de la intrascendencia, quiere volver a figurar en el primer plano local y continental y por ello busca jugadores de jerarquía. En ese sentido, dicha escuadra quiere juntar a Jovic con Ante Rebic, ya que ambos formaron una dupla realmente emible en el mencionado equipo alemán. Cabe recordar que Milan ya quiso la cesión de Jovic en el invierno europeo pasado.

En la actualidad, Real Madrid se encuentra buscando un delantero y todos los cañones apuntan hacia la salida de Jovic. Pendiente a ello, en Milan son conscientes de que esta es la oportunidad ideal para quedarse con el jugador por el que el poderoso conjunto español pretende una importante suma de dinero teniendo en cuenta que debió desembolsar nada más ni nada menos que 60 millones de euros para incorporarlo a sus filas. ¿Entonces qué sucederá?

Pues bien, parece que hay otro camino más accesible para los italianos, que cuentan con un futbolista que interesa y mucho en Real Madrid. Se trata de Gianluigi Donnarumma, joven pero muy talentoso portero de 21 años de edad que podría facilitar la negociación. En Italia aseguran que el Merengue podría rebajar el precio de Jovic y Milan le ofrece a Real Madrid una opción preferencial sobre el arquero si éste se marcha.

