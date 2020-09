Mourinho, en llamas: Tottenham saboreaba la victoria y Newcastle se lo empató sobre el cierre

Este domingo, continuando con su curso, la Premier League continuó con la jornada 3 ofreciendo varios encuentros de por medio. Así como Sheffield United y Leeds le regalaron a los aficionados un cotejo que mantuvo a todos expectantes hasta el final, Tottenham y Newcastle hicieron lo propio horas más tarde.

Luego de unos primeros minutos en los que ambas instituciones se midieron y no ofrecieron muchas jugadas claras de peligro, los comandados por José Mourinho no tardaron en hacerse los protagonistas estelares del cruce correspondiente a la liga inglesa.

Con Gareth Bale divisando atentamente el partido desde la tribuna, los Spurs llegaron a la ventaja a los 25 minutos de la primera parte mediante una gran acción colectiva que terminó con Harry Kane enviando el centro desde la banda izquierda. Lucas Moura, apareciendo en el fondo del área luego que el balón recorriese la misma, estampó el 1 a 0 parcial.

+ El gol de Lucas Moura:

توتنهام 1 × 0 نيوكاسل



هدددددددددف لوكاس مورا



⁦#TOTNEW⁩



pic.twitter.com/mFFdSCwjBO — Dr (@LiveBall24) September 27, 2020

Con la ventaja ya plasmada en el marcador, el equipo de The Special One continuó buscando estirar la ventaja ante un Newcastle que se lanzó en busca de la paridad con sus armas. Pese a ello, Hugo Lloris no tuvo demasiado trabajo a la hora de custodiar su valla hasta una de las últimas jugadas del compromiso.

Sancionándose un penal en favor de la visita a escasos segundos del cierre del partido, Callum Wilson se encargó de la pena máxima y clavó el 1 a 1 final. Ya sin José Mourinho en cancha, que se retiró al vestuario luego que Newcastle marcara, los Spurs buscaron sin mucha claridad un 2 a 1 que nunca llegó.

+ Wilson le puso cifras definitivas al partido:

