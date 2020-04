Nadie lo sabía: Rakitic reveló que quiso dejar el fútbol para dedicarse a otro deporte

Ivan Rakitic lleva muchos años en el primer plano del fútbol mundial. Primero jugó en equipos de segundo orden como Basel y Schalke 04, pero luego deslumbró a propios y extraños con la camiseta de Sevilla, lo que despertó el interés de Barcelona, que terminó haciéndose con sus servicios en el año 2014. Ahora, seis años después de aquella transferencia, el mediocampista croata de 32 años de edad no tiene el mismo rodaje que antes y por ello podría marcharse a otro conjunto.

De todas maneras, Rakitic se encuentra descansando debido al aislamiento obligatorio decretado por la presencia del coronavirus. Bajo esa órbita, y, gracias a una iniciativa de la Fundación Barcelona, participó de una conversación muy amena con Biel, un pequeño paciente de apenas 11 años de edad de Sant Joan de Déu que se encuentra llevando adelante el tratamiento correspondiente en su hogar. Y, en la misma, Rakitic ofreció revelaciones muy importantes.

La charla de Rakitic con Biel.

"Es mejor estar en el colegio, pero tampoco se está tan mal en casa", comenzó exteriorizando el pequeño Biel. Allí fue cuando llegó una respuesta de Rakitic, que disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección de Croacia: "Me paso la vida viajando, nunca había estado tanto tiempo con mi familia y las niñas, es lo bonito de esta situación". Anteriormente, el propio Rakitic había protagonizado varios videos motivando a los ciudadanos a permanecer en sus hogares.

"Hay que hacer caso a los expertos, quedarse en casa y quejarse menos", prosiguió exteriorizando el jugador que también dio el presente en tres ediciones de la Eurocopa: Austria y Suiza 2008, Polonia y Ucrania 2012 y Francia 2016. Al mismo tiempo, el mencionado Rakitic manifestó que mantiene conversaciones frecuentes con Marc-André ter Stegen, talentoso portero alemán de Barcelona con quien se ofrecen ayuda mutua debido a que viven muy cerca.

Posteriormente, cuando Biel se interesó por los gustos de Rakitic, el croata efectuó una revelación muy importante de cuando quiso abandonar el fútbol para dedicarse a otro deporte: "Hasta los 13 años estuve alternando el fútbol con el tenis. Quise dejar el fútbol para dedicarme al tenis, pero mi padre no me dejó". ¿Lo sabías? Nosotros apostamos a que no,.

