¿No fue Zidane? El DT explica que James se sacó "solito" del partido Athletic vs. Madrid

Una vez más, Real Madrid consiguió una victoria agónica en LaLiga de España y cada vez se acerca a un nuevo título en el fútbol ibérico. Vencieron al Athletic Club en San Mamés y le continúan sacando ventaja al Barcelona en la tabla de posiciones.

Sin embargo, una de las grandes noticias que se dio en la previa a este partido tuvo que ver con la ausencia de James Rodríguez. Tras varios partidos, se confirmó que Zinedine Zidane no lo había convocado y se dijo que el francés le estaba cobrando al cafetero por hablar con la prensa, decir que se quiere ir del Real Madrid y que no entiende por qué 'Zizou' no lo tiene en cuenta.

Getty Images.

Al final del juego, Zidane fue a rueda de prensa y fue consultado, una vez más, por James y su no convocatoria. Con visible disgusto, explicó que el mismo colombiano decidió no entrar en convocatoria por "un tema personal".

"James ha querido quedarse fuera por un tema suyo. Siempre intentan buscar cosas con los jugadores, puedes preguntar, muy bien, no digo nada, pero siempre me dices lo mismo. Hay 25 jugadores y tengo que trabajar con todos".

Desde que regresó el fútbol, el Real Madrid ha tenido un maratón de juegos en muy poco tiempo. Ya fueron 6 compromisos en los que James Rodríguez estuvo convocado en cinco y tan solo en uno pudo jugar: contra la Real Sociedad, de titular.

