No importa si tiró centro o le pegó al arco: ¡el golazo de Zinchenko es una locura!

Esta tarde se disputó la primera jornada de la edición 2020 de la UEFA Nations League.

El nuevo torneo de la UEFA nos regaló grandes partidos, entre los que destacó un gran choque entre Ucrania y Suiza.

El equipo local venció por 2 a 1 a su rival en una noche repleta de golazos que quedará en la memoria de todos.

Andriy Yarmolenko abrió el marcador para ellos con un taco de esos que pocas veces salen como uno planea.

Sin embargo, la cereza del postre la puso Oleksandr Zinchenko, quien desde el vértice del área clavó un zurdazo al ángulo del arquero.

Si quiso tirar centro o no (le marcó un gol muy similar al Burton Albion a comienzos del año pasado) queda para la anécdota, ya que no hubo nadie en el estadio que no disfrutó de la genialidad.

¡Crack total!

+ El tanto que había metido con el City guarda cierta similitud:

Lee También