Papu Gómez podría irse de Atalanta: los equipos que quieren ficharlo

Alejandro 'Papu' Gómez desembarcó en Atalanta para la temporada 2014/2015 y no demoró en ganarse el corazón de todos los aficionados del equipo de Bérgamo. Además, su liderazgo y sus rendimientos fueron creciendo partido tras partido.

Tal es así que el ya experimentado volante ofensivo argentino de 32 años de edad viene de tener una temporada absolutamente extraordinaria. Y no solamente eso: se transformó en un auténtico referente y en el capitán del equipo.

De todas maneras, recientemente, el jugador surgido de las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí y con pasado en San Lorenzo de Almagro, Catania y Metalist Járkov viene de protagonizar un cruce con Gian Piero Gasperini, su entrenador.

"Queridos hinchas, les escribo aquí porque no puedo defenderme ni hablar con ustedes. Solo quería decir que, cuando me vaya, se sabrá la verdad de todo. Me conocen y saben la persona que soy. Los quiero, su capitán", exteriorizó al respecto en las redes sociales.

Lo cierto es que, inmediatamente, varios equipos se postularon para quedarse con los servicios del futbolista que supo ver acción en cinco partidos oficiales de la Selección Argentina, entre los que pudo aportar una anotación.

Dentro del fútbol italiano, tres son los conjuntos interesados: Inter, Milan y Torino. Al mismo tiempo, Al-Nassr de Arabia Saudita también se sumó a la pelea y el quinto en discordia es FC Cincinnati de la Major League Soccer de Estados Unidos.

