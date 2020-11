Agenda de hoy, jueves 5 de noviembre: Copa Sudamericana y Europa League

Se viene un jueves repleto de fútbol y aquí te contamos todos los partidos que se llevarán a cabo en Copa Sudamericana, Europa League y Liga BetPlay.

Entre los duelos más destacados, tendremos el duelo de vuelta entre Atlético Tucumán e Independiente por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Además, podremos disfrutar de ¡24 partidos! de UEFA Europa League por la tercera jornada de la fase de grupos, donde jugarán grandes equipos como Milan, Arsenal, Tottenham, Napoli y Roma, entre otros.

Como si fuera poco, Independiente Santa Fe e Independiente de Medellín se miden por la jornada 18 del torneo local colombiano.

COPA SUDAMERICANA

Emelec vs. Unión (Ida: 1-0) | 16avos de final - Vuelta

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

Estudiantes de Merida vs. Coquimbo Unido (Ida: 0-3) | 16avos de final - Vuelta

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

Junior vs. Plaza Colonia (Ida: 1-0) | 16avos de final - Vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Atlético Tucumán vs. Independiente (Ida: 0-1) | 16avos de final - Vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

+Qué canal transmite Atlético Tucumán vs. Independiente

Bahía vs. Melgar (Ida: 0-1) | 16avos de final - Vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Universidad Católica vs. Sol de América (Ida: 0-0) | 16avos de final - Vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

Europa League

Roma vs. Cluj Napocoa | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Benfica vs. Rangers | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Hapoel Be'er vs. Bayer Leverkusen | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Lech Poznan vs. Standard Lieja | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Ludogorets vs. Tottenham | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

+Qué canal transmite Ludogorets vs. Tottenham

Omonia Nicosia vs. Granada | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

PAOK vs. PSV | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Rapid Vienna vs. Dundalk | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Real Sociedad vs. AZ Alkmaar | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Rijeka vs. Napoli | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

+Qué canal transmite Rijeka vs. Napoli

Sivasspor vs. Qarabag | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Slavia Praga vs. Niza | Jornada 3 - fase de grupos

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Milan vs. Lille | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Milan vs. Lille

Antwerp vs. LASK Linz | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Arsenal vs. Molde | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Arsenal vs. Molde

Celtic vs. Sparta Praga | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Dinamo Zagreb vs. Wolfsberger | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Zorya Luhansk vs. AEK Atenas | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Feyenoord vs. CSKA Moscú | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Leicester vs. Braga | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Estrella Roja de Belgrado vs. KAA Gent | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Hoffenheim vs. Liberec | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Villarreal vs. Maccabi Tel-Aviv | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Young Boys vs. CSKA Sofía | Jornada 3 - fase de grupos

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga BetPlay de Colombia

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín | Jornada 18

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

+Qué canal transmite Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

