Agenda de hoy, sábado 19 de diciembre: Concachampions, Copa Maradona, LaLiga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este sábado 19 de diciembre tendremos una jornada repleta de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por Copa Diego Maradona, la Concachampions, LaLiga, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1, entre otros.

Copa Diego Maradona | Argentina

Godoy Cruz vs. Newell's | Fecha 2 - Complementación

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Patronato vs. Aldosivi | Fecha 2 - Complementación

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

San Lorenzo vs. Colón | Fecha 2 - Campeonato

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Talleres vs. Atlético Tucumán | Fecha 2 - Campeonato

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Concachampions

Tigres vs. Olimpia | Semifinal

20:00 USA (ET)

19:00 CDMX

LAFC vs. América | Semifinal

22:30 USA (ET)

21:30 CDMX

LaLiga | España

Atlético Madrid vs. Elche | Jornada 14

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Barcelona vs. Valencia | Jornada 14

16:15 ESP

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Levante vs. Real Sociedad | Jornada 14

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Osasuna vs. Villarreal | Jornada 14

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Sevilla vs. Valladolid | Jornada 14

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Crystal Palace vs. Liverpool | Jornada 14

13:30 ESP

09:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:30 VEN, BOL

07:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:30 CDMX

Southampton vs. Manchester City | Jornada 14

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Everton vs. Arsenal | Jornada 14

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Newcastle vs. Fulham | Jornada 14

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Fiorentina vs. Hellas Verona | Jornada 13

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Sampdoria vs. Crotone | Jornada 13

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Parma vs. Juventus | Jornada 13

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Borussia Monchengladbach vs. Hoffenheim | Jornada 12

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Augsburgo vs. Frankfurt | Jornada 12

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Mainz 05 vs. Werder Bremen | Jornada 12

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Leipzig vs. Colonia | Jornada 12

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Schalke 04 vs. Arminia Bielefeld | Jornada 12

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich | Jornada 12

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Ligue 1 | Francia

Metz vs. Lens | Jornada 16

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Marsella vs. Stade de Reims | Jornada 16

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Niza vs. Lyon | Jornada 16

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Primera Nacional | Argentina

All Boys vs. Quilmes | Jornada 4

17:10 ARG

Brown A. vs. Almagro | Jornada 4

17:10 ARG

Chacarita vs. Gimnasia J | Jornada 4

17:10 ARG

Sarmiento vs. San Martín T | Jornada 4

17:10 ARG

Alvarado vs. Barracas Central | Jornada 4

19:00 ARG

Temperley vs. Estudiantes RC | Jornada 4

21:30 ARG

