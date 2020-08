Pjanic no llegó pero ya le da problemas al Barcelona: dio positivo de COVID-19

Cuando no te sale nada, no te sale nada. Al Barcelona le llegan todos los días una mala noticia y este domingo no fue la excepción.

En las últimas horas, el club azulgrana informó a través de sus redes sociales que Miralem Pjanic dio positivo de COVID-19.

El mediocampista bosnio, que deberá sumarse en la próxima temporada al equipo de Ronald Koeman tras el trueque con Arthur Melo, ya da malas noticias y todavía no llegó.

❗ ÚLTIMA HORA

Pjanic, positivo por Covid-19https://t.co/WnHYNvhsC7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2020

"Miralem Pjanic ha dado positivo en la prueba PCR a la que se sometió el sábado 22 de agosto después de tener algunas molestias. El jugador se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio", lee el comunicado del club.

Por eso, el bosnio, que debía viajar a Barcelona, no lo hará y se quedará en su domicilio para cumplir con la respectiva cuarentena y recuperarse durante quince días.

Por suerte, el Barça informó que "se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio".

Lee También