Mauricio Pochettino, entrenador de Paris Saint-Germain, habló este jueves para Le Parisien sobre la situación de Kylian Mbappé. El futbolista francés fue relacionado en este mercado de pases con Real Madrid e incluso se pensó que terminaría llegando al Santiago Bernabéu ya que según medios en Francia, el delantero habría decidido no renovar su contrato con el equipo del Parque de los Príncipes.

"Lo único que está claro es que a Mbappé le queda un año más de contrato. Es jugador nuestro y lo vamos a tratar de la misma manera que a un jugador al que le queden cinco temporadas de contrato. A nivel deportivo no cambia nada con él", comenzó diciendo Pochettino.

El entrenador argentino también se refirió a los rumores de una conversación entre él y el jugador, en la que este le habría informado que no iba a renovar con el equipo parisino. "¿Si me dijo Mbappé que no renovará? Son conversaciones privadas. Pero en ningún caso Kylian me habló de eso. ¿Si imagino que se pueda ir libre? No me lo imagino, no vivo de la imaginación".

El técnico al final se refirió sobre la situación de Mbappé día tras día y se mostró bastante contento con los fichajes de figuras como Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y Georginio Wijnaldum. "Lo importante es que Kylian sigue centrado como lo ha demostrado hasta ahora, que sigue siendo el mejor, que creemos que es el mejor. El PSG está trabajando tranquilo, haciendo las cosas bien. Al final del mercado veremos qué jugadores llegan, si vienen, y veremos también qué jugadores se van", finalizó.