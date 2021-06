¿Por qué Memphis Depay no usa su apellido en sus camisetas?

Memphis Depay fue anunciado este sábado como nuevo jugador de FC Barcelona, el delantero llegará al equipo blaugrana a reforzar la delantera tras su paso por Olympique de Lyon. Memphis firmará con el club catalán hasta junio del 2023.

Según informó Mundo Deportivo, es muy probable que Memphis se quede con el dorsal '9', que ahora mismo está ocupado por Martín Braithwaite, pero respecto al tema surgió una pregunta: ¿por qué Memphis nunca ha usado su apellido 'Depay' en la espalda?

Memphis Depay con Holanda (Getty)

Según reveló MARCA, esto se debe a que Dennis, padre del futbolista, abandonó a su mamá y a él cuándo tan solo tenía 4 años. Memphis expresó que no quiere tener vínculos con él.

"Nunca lo perdonaré. No me llames Depay, llámame Memphis", dijo una vez a la BBC el jugador.

"La ruptura es irremediable. Él ha intentado establecer contacto conmigo, pero no tengo relación con él ni su familia. No quiero explicar qué pasó exactamente en casa porque no quiero dar pena a la gente. Y así seguirá siendo porque ya pasé la página”, añadió.

Otra de las estrellas del mundo del fútbol que tiene un caso bastante similar es el también holandés Virgil van Dijk. El defensor se negó a usar camisetas con su apellido porque su padre "no estuvo por muchos años" y nunca contribuyó realmente al éxito de la carrera del futbolista.

Virgil van Dijk con Liverpool (Getty)

Lee También