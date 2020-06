Qué canal transmite Norwich vs. Manchester United por la FA Cup

Norwich City y Manchester United serán rivales este sábado por los cuartos de final de la FA Cup.

Norwich llegó a esta instancia por primera vez en 28 años luego de vencer a Tottenham en la quinta ronda, mientras que Manchester dejó en el camino a Derby County.

Sheffield vs. Arsenal, Leicester vs. Chelsea y Newcastle vs. Manchester City también se enfrentarán por un lugar en las semifinales.

Día y horario: ¿cuándo es el partido de Norwich vs. Manchester United?

El partido de Norwich vs. Manchester United por los cuartos de final de la FA Cup será este sábado 27 de junio en Carrow Road.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 18:30 horas por DAZN

Argentina: 13:30 horas por ESPN 2

Brasil: 13:30 horas por DAZN

Uruguay: 13:30 horas por ESPN 2

Chile: 12:30 horas por ESPN 2

Venezuela: 12:30 horas por ESPN 2

Paraguay: 12:30 horas por ESPN 2

Colombia: 11:30 horas por ESPN 2

México: 11:30 horas por ESPN 2

Ecuador: 11:30 horas por ESPN 2

Perú: 11:30 horas por ESPN 2

Estados Unidos: 09:30 PT/ 12:30 ET por ESPN+, ESPN Deportes

La última vez que visitamos Carrow Road, nuestros goleadores hicieron

