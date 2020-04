Quique Setién contradijo a Messi: "No estoy de acuerdo con Leo"

"Hoy por hoy, no nos alcanza como estamos para pelear la Champions League", dijo en febrero Lionel Messi sobre el presente del Barcelona.

Este miércoles, en una entrevista con Marca, a Quique Setién justamente le preguntaron por la frase del Diez y capitán de su equipo.

El entrenador azulgrana dejó en claro que no piensa lo mismo que él: "Yo después de ver lo que he visto en el fútbol, creo que podemos ganar la Champions perfectamente. No estoy de acuerdo con Leo".

Además, agregó: "Hemos visto cómo el Atlético ha eliminado al Liverpool, cómo el Tottenham llegó el año pasado a la final...".

Por último, finalizó: "Para mí es más difícil ganar la Liga que la Champions, la Champions la puede ganar cualquiera de los ochos que llegan al final. Contamos con Leo que es el mejor del mundo pero en la Champions se te puede poner en contra la suerte como le ha pasado al Liverpool y te vas fuera".

Igualmente, hoy por hoy parece que estamos muy lejos de retomar el campeonato.

