Quique Setién perdió LaLiga y no sabe si seguirá en Barcelona: "Espero que sí"

Son muy pocas las oportunidades en las que Lionel Messi habla después de los partidos. Más todavía ahora que no hay conferencias de prensa y los futbolistas solo hablan en el campo de juego apenas terminan los partidos.

Este jueves, después de perder contra Osasuna, el Diez y capitán del Barcelona salió a dar la cara y fue muy autocrítico con el nivel del equipo: "Somos un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad. Resume mucho nuestro año. El Madrid hizo lo suyo. Del parón a ahora no perdió ningun partido, pero nosotros le ayudamos. Tenemos que hacer autocrítica. Estamos obligados a ganar partidos, somos el Barcelona".

Después del partido, en conferencia de prensa, a Quique Setién le pronunciaron las declaraciones del argentino y le preguntaron si se ve dirigiendo en la Champions League, donde el conjunto azulgrana debe cerrar en el Camp Nou la serie ante Napoli por la vuelta de los octavos de final. En el San Paolo, el marcador había sido 1-1.

"Espero que sí, pero no lo sé. Vamos a ver. Estoy también de acuerdo con él en algunas cosas evidentemente. Creo que tenemos que hacer autocrítica, hay algunas cosas que tenemos que mejorar y que si no lo hacemos nos va a costar muchísimo más. Ya no la Champions, sino cualquier cosa que puedas pretender", respondió.

Por último, el entrenador del Barcelona manifestó: "Es cierto que hemos tratado de conseguir mejorar a lo largo de estos meses que hemos estado aquí y hay cosas que nos han costado, pero también hay otras muchas que hemos hecho bien. Al final a veces se reduce en el cierto, hoy el rival ha llegado dos veces, quizás tres y nos ha hecho tres goles. Nosotros hemos llegado varias veces y no hemos podido acertar, hemos dado dos palos, nos han anulado dos goles. Esta es lo que simplifica muchas cosas en el fútbol".

