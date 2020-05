Rakitic no se va: "Quiero cumplir mi contrato con Barcelona"

Ivan Rakitic lleva muchos años en el primer plano del fútbol mundial. Primero jugó en equipos de segundo orden como Basel y Schalke 04, pero luego deslumbró a propios y extraños con la camiseta de Sevilla, lo que despertó el interés de Barcelona, que terminó haciéndose con sus servicios en el año 2014. Ahora, seis años después de aquella transferencia, el mediocampista croata de 32 años de edad no tiene el mismo rodaje que antes y por ello podría marcharse a otro conjunto.

En ese contexto, el hombre que disputó las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo con la Selección de Croacia -Brasil 2014 y Rusia 2018, cuando quedó subcampeón- sonó como una alternativa para abaratar posibles incorporaciones del equipo ahora comandado estratégicamente por Quique Setién. La más reciente tiene que ver con el fuerte interés del líder de la presente temporada de La Liga de España por Miralem Pjanic, talentoso volante bosnio de Juventus.

Las declaraciones de Rakitic.

Sin embargo, en las últimas horas, Rakitic le brindó declaraciones a 'Sky Deutschland', y, en las mismas, exteriorizó sus claras intenciones de permanecer en Barcelona hasta que finalice su contrato en 2021. De esta manera, el futbolista que disputó tres ediciones de la Eurocopa -Austria y Suiza 2008, Polonia y Austria 2012 y Francia 2016- parece haberle cerrado la puerta a cualquier posibilidad de continuar su carrera en otro equipo una vez iniciada la próxima temporada.

"Estoy acostumbrado a estos rumores. He estado en Barcelona durante seis años y los he escuchado durante todos ellos. Siempre trato de recordar que el fútbol no es solamente un deporte sino un poco más, y, a veces, es mejor reírse de él. Lo más importante es que estoy bien y que me llevo bien con el entrenador y el club. Todavía tengo un contrato hasta 2021 y cuando firmo siempre tengo la intención de respetarlo hasta el final", comenzó manifestando Rakitic.

Igualmente, Rakitic le abrió una pequeña ventana a una potencial salida, siempre y cuando sea acordando todo con Barcelona y si no quedan más alternativas: "Si no puedo cumplir mi contrato por algún motivo, nos sentaremos y hablaremos al respecto. Pero por el momento estoy muy feliz en Barcelona".

Lee También