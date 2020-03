Raúl Jiménez y el Chucky Lozano fueron ofrecidos al Atlético de Madrid

Muy probablemente varios mexicanos tendrán un mercado de pases movido en Europa cuando finalice la temporada. Ya sea por las grandes actuaciones que están teniendo, o por los escasos minutos de juego que tienen.

Justamente Raúl Jiménez e Hirving Lozano representan estos dos casos. Por un lado, el ex América recibirá jugosas ofertas gracias a descocerla en el Wolverhampton; mientras que el ex Pachuca buscará cambiar de aires para tener más protagonismo.

�� 2018/19: 13 in 38

�� 2019/20: 13 in 28



Keep going, @Raul_Jimenez9!



������ pic.twitter.com/oyyJE3sq4b — Wolves (@Wolves) March 2, 2020

Según informó Manu Martín, sus nombres suenan por los pasillos de un gigante español. "Esta semana al Atlético de Madrid le han ofrecido tres novios: Charles Aránguiz, Raúl Jiménez e Hirving Lozano. Allí dicen que son rumores", indicó el periodista.

Más adelante, el español detalló: "En privado reconocen que es un Club que va a necesitar fichar un delantero la temporada que viene. A día de hoy, no hay ningún planteamiento de fichar al Chucky".

"Ahora mismo ninguno está cerca. Raúl ya estuvo y no suele ser el Cholo de respescar jugadores que no han triunfado con él. Es muy difícil que vuelva. En el Atleti no descartan nada, pero no han mirado nada. No han movido una ceja para fichar todavía", sentenció el especialista.

