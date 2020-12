Raúl Jiménez y un mensaje emotivo tras el empate entre los Wolves y Tottenham

Raúl Jiménez se encuentra en proceso de recuperación, tras haber sufrido una fuerte fractura de cráneo en el juego entre Wolverhampton vs. Arsenal. El atacante mexicano recibió un cabezazo por parte de David Luiz y tuvo que salir retirado en camilla hacia el hospital, de manera urgente.

El Lobo de Tepejí fue operado esa misma noche, y la misma fue hecha con total éxito. Actualmente, Jiménez se encuentra en buen estado, pero no podrá regresar a las canchas por un tiempo largo.

Sin embargo, ayer se hizo presente en las gradas, en el duelo entre los comandados por Nuno Espírito Santo y Tottenham. El encuentro finalizó 1-1. El tanto para el conjunto local fue anotado por Romain Saiss.

Raúl Jiménez y un emotivo mensaje. Getty Images.

Luego del partido, Raúl escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en sinónimo de agradecimiento a toda la afición por el apoyo y el carisma que le brindan constantemente. "Amazing all the support that you always bring me", destacó.

Con este empate, el conjunto de West Midlands quedó colocado en el décimoprimer lugar de la tabla de posiciones y se aleja de las zonas de competencias internacionales. Y, claro, sin el 9 mexicano se les van a complicar un poco las cosas.

Lee También