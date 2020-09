Re picante: Zubizarreta y la frase que Martino le habría dicho a Messi en el Barcelona

Andoni Zubizarreta, en su rol de director deportivo, fue testigo de lujo del paso de Gerardo Martino por la institución, desde que fue anunciado como entrenador en julio de 2013 hasta su partida en mayo del año siguiente, tras no poder consagrarse campeón de LaLiga y siendo muy cuestionado por la prensa hace bastante tiempo atrás.

Muchos años después de aquel momento, ya desvinculado del conjunto culé, el histórico arquero español habló con El Chiringuito y reveló detalles de esa época sorprendiendo a más de uno por sus declaraciones sobre la relación que tenían el DT y Lionel Messi.

Según él, el técnico argentino se sentía amenazado por su compatriota y hasta habrían tenido un cruce de palabras en un entrenamiento: "El 'Tata' Martino le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente, me echa, pero no me lo demuestre todos los días'".

Lo más llamativo de esta revelación es que apenas fue removido de su cargo, Martino fue llamado para dirigir la Selección Argentina, conviviendo con el '10' durante unos dos años más hasta presentar la renuncia por no estar de acuerdo con algunos manejos dirigenciales.

No es la primera vez que se hacen fuertes los rumores sobre que el futbolista no se lleva bien con quien está a cargo del equipo, pero de igual manera las pruebas son nulas y jamás ninguno de los protagonistas expresó algo que nos pueda hacer pensar que eso sucedió.

Mientras tanto, Leo se entrena con el Barcelona bajo las órdenes de Koeman buscando tener la mejor temporada posible ya que esta vez, realmente puede ser la última de él allí.

