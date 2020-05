Revelan el violento método de Manchester United para mejorar a Cristiano

En la actualidad, Cristiano Ronaldo tiene 35 años de edad y lleva más de una década siendo considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, en sus comienzos, el ahora astro portugués mostraba sus argumentos técnicos pero no terminaba de conformar por algunas equivocaciones que presentaba. Y esto lo notaron en Manchester United, poderoso conjunto británico que se hizo con sus servicios en 2003, tras comprarle su ficha a Sporting de Lisboa.

En aquel entonces, el legendario Alex Ferguson quedó maravillado con Cristiano Ronaldo, sobre todo por su habilidad y velocidad. Igualmente, al mismo tiempo, el director técnico escocés sabía que debía corregir algunos aspectos, principalmente el egoísmo a la hora de pasarle el esférico a un compañero. Como consecuencia de ello, y, junto a la ayuda de su asistente Walter Smith, elaboró un método realmente violento para moldear a aquel prometedor futbolista.

Cristiano Ronaldo, tendido en el suelo. (Foto: Getty)

¿En qué consistía ese plan? En no sancionar ninguna falta que se le hiciera a Cristiano Ronaldo en los entrenamientos de Manchester United. "En sus primeros años pasó un momento complicado en el vestuario. Había veces que retenía mucho el balón y no tomaba buenas decisiones con él en los pies. Le tuvieron que decir algunas verdades en la cara y las aceptó bien. Tiene una gran personalidad", exteriorizó al respecto Darren Fletcher, excompañero, en diálogo con 'The Lockdown Tactics'.

Y luego se refirió de lleno al 'Método Smith': "Se decidió no pitar faltas en el entrenamiento y era por Cristiano Ronaldo. Los chicos volaban los unos a por los otros y Cristiano tenía moretones de las patadas que le daban. Antes no hacíamos faltas suaves pero te las pitaban. Cristiano hacía el regate, te sacaba la falta, se reía y agarraba el balón. Así, Walter decidió no pitar faltas en el entrenamiento. Ronaldo durante dos semanas se volvió loco. '¿Quién es este escocés?', se preguntaba".

"Básicamente, los chicos te pegaban donde fuera en el United pero sabías que no te iban a pitar falta. Sinceramente, es impresionante lo rápido que Cristiano empezó a tocarla y correr porque sabía que no le iban a pitar falta y que no tenía sentido quedarse con el balón. Así empezó a meter goles y llegar a más posiciones de gol. En la segunda parte de la temporada, cuando llegó Walter Smith, Cristiano dio un gran paso adelante", completó Fletcher. Realmente sorprendente.

Lee También