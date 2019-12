"Si yo fuera Zidane, me pegaba un tiro", la polémica declaración de Salud Hernández

Recientemente, la comunicador ibérica estuvo presente en el programa 'Yo, José Gabriel', que sale al aire todos los domingos en la noche por el canal RCN Televisión.

Salud Hernández es reconocida por el amor y el fanatismo que profesa por el Real Madrid. Muy pendiente de la realidad del club, asegura que los problemas de James en el equipo no tienen que ver por su nacionalidad y que Zidane tenga un odio por ser latino o colombiano.

Según la periodista, 'Zizou' debería estar perdiendo la paciencia porque siempre le preguntan por el futbolista cafetero. "La gente debe entender que no es porque le tengan manía por ser colombiano". Ella afirmó que "algo le pasa" a James que no lo deja rendir.

“Si yo fuera Zidane, me pego un tiro porque cada fin de semana hay un periodista preguntado por qué juega James o por qué no. Hay algo con James que hace que no consiga espacio".