Kroos le puso fin a su guerra con Aubameyang y dejó una dura respuesta al hablar de Özil

Generándose una auténtica batalla en las redes sociales, Toni Kroos desató una guerra al exteriorizar que no le gustaban para nada los festejos de gol. Utilizando como ejemplo a Pierre Emerick Aubameyang, el alemán dejó en claro que las actuaciones luego de marcar no eran de su agrado.

Mediante sus redes sociales, haciéndose eco de la declaración en cuestión, el artillero gabonés no tardó mucho en arremeter contra el hombre del Real Madrid. A partir de dicha respuesta, ambos futbolistas comenzaron a cruzar palabras de forma poco amigable en Twitter.

��������❤️ my bro you know ���� https://t.co/1OUH4azeMP — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020

En las últimas jornadas, quien sorprendió a todos al tomar bando y una postura sobre la discusión fue Mesut Özil. El ex hombre de la Selección de Alemania, posicionándose del lado de su compañero de Los Gunners, publicó un gif donde se lo puede divisar a Aubameyang celebrando y le dio el visto bueno a la máscara que utilizó para festejar su conquista.

Poniéndole fin a la guerra con una dura y contundente respuesta al hablar sobre su ex compañero alemán, Toni Kroos, en diálogo con Bild arremetió contra Mesut e indicó: "Ya no me sorprende nadie. Me pareció divertido, pero ya lo acabé".

- @Aubameyang7: Toni, ¿tenés hijos? Los festejos los hice por mi hijo y los haré de nuevo. Deseo que algún día tengas hijos y los hagas felices



- @ToniKroos: tengo 3 hijos ��



�� ¡Se picó! �� pic.twitter.com/YfFiIZ5L3G — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 12, 2020

