Vas a llorar: abuelo enfermo de coronavirus saluda a su mujer por videollamada

El mundo entero se encuentra completamente golpeado por la pandemia generada por el CoVid-19. Pese a ser el contintente con más recursos, Europa está sufriendo día a día los daños causados por el vulgarmente llamado coronavirus y cuenta infectados y fallecidos de a cienes en varios de sus países con más habitantes.

En España, la curva de contagios parece haber comenzado a aplanarse. Sin embargo, los hospitales de varias ciudades sufren por el desborde sanitario y varias instituciones han puesto ya sus instalaciones a disposición del estado para, en caso de que la situación siga empeorando, poder improvisar centros de salud donde atender a los y las enfermas.

Barcelona, uno de los epicentros del contagio, fue protagonista en la mañana de hoy a causa de un video viralizado en las redes sociales. En el mismo pudimos conocer la historia de Fidel, un anciano al que los médicos del hospital donde se está recuperando del virus le consiguieron una tablet para que pueda comunicarse vía web con su mujer Antonia.

"Antonia, Antonia: por favor, que te quiero. Te quiero, Antonia. Te quiero más que a mi vida. Mi vida no tiene ninguna importancia., pero tú si la tienes", dice entre lágrimas el hombre, quien es consolado por el personal de salud. "No llore, Fidel. ¿Qué guapa está, no? Toda de rosa...", le dicen desde al lado de la camilla.

Eva y Miriam son apenas dos de todos los sanitarios que se ganan cada noche el aplauso de todo el pueblo español, lugar donde más de 14.000 personas han fallecido ya del Coronavirus. Los últimos reportes indican que más de 40.000 se han recuperado, pero a pesar de que la curva se considera "aplanada", los números de fallecidos siguen aumentando.

