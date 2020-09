Vidal se despidió del Barcelona con una emotiva publicación: "Siempre Visca Barça"

Finalmente, luego de un extenso puñado de idas y vueltas entablados en torno al destino de Arturo Vidal, el futbolista chileno continuará con su carrera profesional en las filas del Inter, club con el cual ya dialogó el pasado domingo: cinco años después de salir de la Juventus, el elemento volverá a jugar en la Serie A.

Este lunes, por otra parte, el mediocampista publicó un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram y lanzó su último adiós dirigido hacia el Barcelona, institución de la que saldrá luego de dos años en los que tuvo la posibilidad de jugar con compañeros de gran jerarquía.

"Hoy me despido de todos en Barcelona, después de vivir 2 años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño", abrió el chileno, adjuntando varias postales de su paso por el elenco de la Liga Española.

Entusiasmado y centralizado en el desafío que le significará cambiar nuevamente de club y pasar a defender los colores del Inter, Vidal manifestó que siempre llevará al cuadro Culé en su corazón y agregó: "Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón".

Afirmando que siempre apoyará al Barcelona y esperará que a sus compañeros allí les vaya bien, Arturo, a modo de despedida, cerró: "¡Nos vemos pronto, y siempre Visca Barça!".

