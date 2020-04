Video inédito: así es un día de cuarentena para Guido Rodríguez

Guido Rodríguez se apoderó de las redes sociales del Betis y le exteriorizó a los aficionados verdiblancos cómo está viviendo la cuarentena.

El mediocentro primero mostró el desayuno que se preparó: café con tostadas y fruta. Luego, ya se focalizó en un entrenamiento personalizado y comenzó haciendo bicileta fija con cumbia argentina de fondo.

Una vez que almorzó lo que el Club sevillano le mandó hasta su casa, el ex River Plate y América presumió del libro "Mentalidad Mamba: los secretos de mi éxito", de Kobe Bryant.

Más tarde, Guido le enseñó a los fans cómo hacer un buen mate, algo que no puede faltar nunca en la dieta de un argentino.

Por otra parte confesó que está muy activo en Netflix gracias a la serie "This is us", la cual comenzó a ver por las recomendaciones que le llegaron.

