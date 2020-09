Vignolo dijo cuál es la "único persona feliz ahora" y nos hizo reír a todos

Este viernes, Lionel Messi comunicó su decisión de continuar en Barcelona a través de una entrevista exclusiva con Goal. En medio de todas las preguntas que respondió, el Diez y capitán del conjunto azulgrana dio detalles de cómo reaccionó su familia a la noticia de su intención de irse.

"Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible", contó.

Desde esa declaración, Sebastián Vignolo contó en 90 Minutos de Fútbol cuál "es el único tipo que está contento ahora, con todo esto que pasó" y nos hizo reír a todos en el programa de Fox Sports junto a sus compañeros.

"El hijo de Messi", por Thiago, quien podrá continuar con sus amigos e infancia en Barcelona. Justamente, el hijo de mayor había sido uno de los que más le había pedido a Lionel de continuar su carrera allí, ya que el haberse ido al Mancester City hubiese significado rearmar toda su vida en otro país.

Por último, agregó el Pollo: "Y los hinchas de Barcelona y yo", y automáticamente mostró la remera de Messi de la temporada 2012/13 ¡y una carcasa con el escudo del Barcelona! Un capo.

