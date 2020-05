XI de ensueño: así formaría la Juventus con la llegada de Raúl Jiménez

Forjándose desde pequeño en las divisiones inferiores de América, a Raúl Jiménez le tomó poco tiempo hacerse destacar y brillar en la Liga MX. Lógicamente, fruto de su gran potencial, el artillero fue incorporado por el Atlético Madrid a mediados del 2014. Con un futuro inmenso por delante, la travesía del atacante en el Viejo Continente finalmente había comenzado.

Pese a que Jiménez arribó a España con la intención de hacer historia, lo cierto es que el destino tenía deparado otro futuro para el goleador. A poco de desembarcar en el elenco Colchonero, Raúl fue transferido al Benfica de Portugal, institución en la cual lentamente comenzó a contar con más minutos y foguearse de manera más continua. El resto de la historia, por otra parte, es la que todos conocemos: instalado en el Wolverhampton desde hace varias temporadas, Jiménez parece haber encontrado su lugar en el mundo.

Lógicamente, ante el nivel desplegado por el jugador de México en la Premier League, distintos elencos europeos comenzaron a mirar de reojo y con cierto cariño la posibilidad de incorporarlo y sumarlo a sus filas. En las últimas horas, por ejemplo, distintos portales del Viejo Continente coincidieron al afirmar que Raúl había ingresado en el radar de nada más ni nada menos que la Juventus.

Haciéndose eco de los rumores, el padre del futbolista, orgulloso por el presente de su hijo, manifestó que por lo pronto todo se toma con cautela. "Son épocas y tiempos de rumores. No hay nada. Solo lo que él ha comentado de lo que ve uno que publican, pero no (no hay nada) de momento", indicó en diálogo con Mediotiempo.

En caso de arribar a La Vecchia Signora, ideando un hipotético escenario en el que Jiménez se ganaría la titularidad de forma instantánea, el conjunto de la Serie A podría pasar a formar con Wojciech Szczęsny; Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot; Juan Cuadrado, Raúl Jiménez y Cristiano Ronaldo.

