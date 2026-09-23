Alineaciones de Andorra y Malta por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Andorra vs. Malta este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Andorra y Malta
Andorra (4-4-2): Iker Álvarez, Moisés San Nicolás, Ian Olivera, Max Llovera, Biel Borrà, Joan Cervos, Éric Izquierdo, Pau Babot, Arón Rodrigo, Guillaume López, Albert Rosas. DT: Koldo Álvarez.
Malta (4-2-3-1): Henry Bonello, Ryan Camenzuli, Enrico Pepe, Gabriel Mentz, Zach Muscat, Paul Mbong, Alexander Satariano, Matthew Guillaumier, Irvin Cardona, Ilyas Chouaref, Juan Corbalan. DT: Emilio De Leo.
Suplentes de Andorra: Josep Gomes, Adrian Gomes, Marc Rebes, Èric de Pablos, Ot Remolins, Hugo Ferreira, Ricard Fernandez, Sergio Moreno, Francisco Pires, Jesus Rubio, Joao Teixeira, Marc Garcia.
Suplentes de Malta: Joseph Mbong, Jake Grech, Brandon Paiber, Matthias Debono, Myles Beerman, Rashed Al-Tumi, Andrea Zammit, Adam Overend, Keyon Ewurum, Jean Borg, Kurt Shaw, Yannick Yankam.
La previa de Andorra y Malta: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 12 cruces — Andorra ganó 2, Malta ganó 8 y empataron 2
- Último antecedente: 08/06/2024: Malta 3-1 Andorra
- Próximo partido de Andorra: vs. Gibraltar, domingo 27 de septiembre
- Próximo partido de Malta: vs. Gibraltar, jueves 1 de octubre