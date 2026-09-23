Alineaciones de Austria y Israel por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Austria vs. Israel este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Austria y Israel
Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager, Marco Friedl, Kevin Danso, Felix Bacher, Alexander Prass, Paul Wanner, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Michael Gregoritsch, Patrick Wimmer, Romano Schmid. DT: Ralf Rangnick.
Israel (4-4-2): Daniel Peretz, Roy Revivo, Raz Shlomo, Ilay Feingold, Eli Dasa, Dor Peretz, Manor Solomon, Mohammad Abu Fani, Gabi Kanichowsky, Oscar Gloukh, Liel Abada. DT: Ran Ben Shimon.
Suplentes de Austria: Konrad Laimer, Stefan Posch, David Affengruber, Christoph Lang, Vasilije Markovic, Junior Adamu, Marco Grüll, Florian Wiegele, Christian Zawieschitzky, Saša Kalajdžić, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Carney Chukwuemeka, Lukas Jungwirth, Maximilian Wöber, Nikolas Veratschnig.
Suplentes de Israel: Nikita Stoinov, Idan Nachmias, Yarden Shua, Dor Turgeman, Guy Mizrahi, Eliel Peretz, Ethane Azoulay, Omri Glazer, Idan Toklomati, Yarin Levi, Assaf Tzur, Sayed Abu Farkhi, Tai Baribo.
La previa de Austria y Israel: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 10 cruces — Austria ganó 4, Israel ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 12/11/2021: Austria 4-2 Israel
- Próximo partido de Austria: vs. Kosovo, domingo 27 de septiembre
- Próximo partido de Israel: vs. Irlanda, domingo 27 de septiembre