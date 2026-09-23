Alineaciones de Austria y Israel por la Liga de Naciones: formaciones probables

Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Austria vs. Israel este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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