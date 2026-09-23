Alineaciones de Portugal y Gales por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Portugal vs. Gales este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Portugal y Gales
Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Bruno Fernandes, Vitor Vitinha, Rúben Neves, Cristiano Ronaldo, João Félix, Pedro Neto. DT: Jorge Jesus.
Gales (4-2-3-1): Danny Ward, Jay DaSilva, Ben Davies, Ben Cabango, Neco Williams, Jordan James, Ethan Ampadu, Sorba Thomas, Brennan Johnson, Daniel James, David Brooks. DT: Craig Bellamy.
Suplentes de Portugal: Nuno Tavares, Tomás Araújo, Diogo Dalot, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Samuel Soares, Gonçalo Inácio, João Neves, Francisco Trincao, Rafael Leão, Fábio Silva, Rui Silva, Francisco Conceição.
Suplentes de Gales: Harry Wilson, Karl Darlow, Cameron Congreve, Lewis Koumas, Kieffer Moore, Rhys Norrington-Davies, Chris Mepham, Joel Colwill, Mark Harris, Cian Ashford, Tom King, Joshua Sheehan, Nathan Broadhead, Connor Roberts, Jayden Lienou, Liam Cullen, Wes Burns, Charlie Savage, David Cornell.
La previa de Portugal y Gales: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 2 cruces — Portugal ganó 2, Gales ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 06/07/2016: Portugal 2-0 Gales
- Próximo partido de Portugal: vs. Noruega, domingo 27 de septiembre
- Próximo partido de Gales: vs. Dinamarca, domingo 27 de septiembre