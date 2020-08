Cuadrado tiró la sentencia: "No me imagino a Messi y Cristiano juntos"

Sin duda alguna, la rivalidad Messi/Cristiano ha sido y será una de las más icónicas para la historia del deporte en el arranque del siglo XXI. El argentino y el portugués ya cumplieron más de 10 años luchando por ser el mejor futbolista de la historia del fútbol y todavía no llega un tercero que les haga la sombra.

Por eso, uno de los morbos mayores en el fútbol actual es pensar en verlos juntos, defendiendo la misma camiseta y compartiendo equipo. Ahora que el futuro de Messi está en duda, esa posibilidad de verlo al lado de CR7 se abrió.

Lionel habría anunciado al Barcelona que se quiere ir y de allí surgió la especulación de que la Juventus pueda lanzarse al mercado para ficharlo. Uno de los grandes protagonistas de la 'Vecchía Signora' fue consultado por esta posible dupla y su respuesta fue tajante.

Juan Guillermo Cuadrado, en entrevista con el programa 'Nexo', de ESPN, aseguró sin dudar que no cree posible que Messi y Ronaldo puedan jugar juntos: "No me lo imagino, para nada. La verdad que no... Igual cuando Cristiano mucha gente no creía y de repente llegó, pero la verdad no tengo idea... No sé qué decir".

Esuche las palabras completa de Cuadrado sobre el tema Messi-Cristiano:

