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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria vs. Israel, Liga de Naciones
Austria vs. Israel, Liga de Naciones

El jueves 24 de septiembre se pone en marcha la Liga de Naciones para Austria e Israel, que llegan con rachas recientes bastante opuestas y las ganas de arrancar bien el torneo.

Es la primera fecha del grupo y ninguno de los dos quiere empezar perdiendo puntos. Austria parte como favorito, aunque su nivel de los últimos partidos no lo respalda del todo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Austria llega golpeada en sus últimas presentaciones: cayó 0-3 como visitante ante España, después rescató un empate 3-3 frente a Argelia y antes de eso había perdido 0-2 con Argentina, también fuera de casa. Tres partidos sin conocer la victoria que obligan a repensar variantes antes de este cruce.

Israel, en cambio, llega con mejor ánimo. Ganó 1-0 como visitante ante Albania en su presentación más reciente, empató 2-2 con Georgia y un poco más atrás había goleado 4-1 a Moldova jugando de local. Un envión anímico que puede marcar diferencia en esta primera jornada.

El historial entre Austria y Israel

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Austria: de los diez enfrentamientos disputados ganó cuatro, Israel se quedó con tres y hubo otros tres empates. En materia de goles la diferencia es mínima, 21 para Austria contra 23 de Israel. El antecedente más reciente fue en 2021, cuando Austria se impuso 4-2, aunque antes Israel había ganado 5-2 en el cruce previo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers
10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers
27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers
28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers
06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers
05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers
28/10/1992 Austria vs. Israel 5-2 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Austria todavía no suma en el torneo.
  • Israel todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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