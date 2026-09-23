Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Irlanda por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El jueves 24 de septiembre se abre la Liga de Naciones para Kosovo e Irlanda, que arrancan el certamen con la necesidad de mostrar una identidad clara desde el primer partido.
Es la primera fecha del grupo y todavía no hay presión de tabla, pero arrancar bien siempre ordena lo que viene después. Ninguno de los dos quiere empezar regalando puntos.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 3
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Kosovo llega con series mixtas: viene de golear 3-0 a Andorra de local, aunque antes de eso encadenó dos caídas, una como visitante ante Czechia y otra en casa frente a Türkiye. La goleada reciente le deja algo de confianza, aunque todavía debe demostrar regularidad.
Irlanda, en cambio, llega con una racha más sólida. Ganó sus últimos dos partidos como local, 5-0 a Grenada y 1-0 a Qatar, y en su presentación más reciente empató 1-1 como visitante ante Canadá. El equipo no pierde hace tres presentaciones y eso se nota en la manera en que se para dentro de la cancha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Kosovo y Irlanda se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Kosovo todavía no suma en el torneo.
- Irlanda todavía no suma en el torneo.