Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Irlanda por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kosovo y Irlanda se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El jueves 24 de septiembre se abre la Liga de Naciones para Kosovo e Irlanda, que arrancan el certamen con la necesidad de mostrar una identidad clara desde el primer partido.

Es la primera fecha del grupo y todavía no hay presión de tabla, pero arrancar bien siempre ordena lo que viene después. Ninguno de los dos quiere empezar regalando puntos.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega con series mixtas: viene de golear 3-0 a Andorra de local, aunque antes de eso encadenó dos caídas, una como visitante ante Czechia y otra en casa frente a Türkiye. La goleada reciente le deja algo de confianza, aunque todavía debe demostrar regularidad.

Irlanda, en cambio, llega con una racha más sólida. Ganó sus últimos dos partidos como local, 5-0 a Grenada y 1-0 a Qatar, y en su presentación más reciente empató 1-1 como visitante ante Canadá. El equipo no pierde hace tres presentaciones y eso se nota en la manera en que se para dentro de la cancha.

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis