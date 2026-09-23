Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Grecia por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El jueves 24 de septiembre Serbia y Grecia abren su participación en la Liga de Naciones con la necesidad de arrancar bien un torneo que recién empieza.

Es la primera fecha del grupo y ninguno de los dos quiere quedar relegado desde el arranque. Un buen resultado acá marca el tono de lo que viene en las próximas jornadas.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Serbia no llega con envión: cayó 1-5 como visitante ante México y después perdió 0-3 frente a Cabo Verde, aunque antes de esa racha había ganado 2-1 de local contra Arabia Saudita. El equipo necesita reencontrarse con los resultados positivos y esta apertura de Liga de Naciones aparece como la ocasión para hacerlo.

Grecia tampoco viene de su mejor momento: perdió 0-1 en casa ante Italia en su presentación más reciente y antes había empatado 2-2 de visitante contra Suecia. Un poco más atrás igualó sin goles frente a Hungría. Llega con la idea de sumar de entrada y despegar en la tabla del grupo.

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El historial entre Serbia y Grecia

El historial entre ambos es parejo: se enfrentaron dos veces y cada uno se llevó una victoria. Serbia ganó 2-0 en 2014 y Grecia había respondido con un 1-0 en 2010, así que en goles también está muy cerrado.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies 11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

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En síntesis