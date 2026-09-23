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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Grecia por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia vs. Greece, Liga de Naciones
Serbia vs. Greece, Liga de Naciones

El jueves 24 de septiembre Serbia y Grecia abren su participación en la Liga de Naciones con la necesidad de arrancar bien un torneo que recién empieza.

Es la primera fecha del grupo y ninguno de los dos quiere quedar relegado desde el arranque. Un buen resultado acá marca el tono de lo que viene en las próximas jornadas.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Serbia no llega con envión: cayó 1-5 como visitante ante México y después perdió 0-3 frente a Cabo Verde, aunque antes de esa racha había ganado 2-1 de local contra Arabia Saudita. El equipo necesita reencontrarse con los resultados positivos y esta apertura de Liga de Naciones aparece como la ocasión para hacerlo.

Grecia tampoco viene de su mejor momento: perdió 0-1 en casa ante Italia en su presentación más reciente y antes había empatado 2-2 de visitante contra Suecia. Un poco más atrás igualó sin goles frente a Hungría. Llega con la idea de sumar de entrada y despegar en la tabla del grupo.

El historial entre Serbia y Grecia

El historial entre ambos es parejo: se enfrentaron dos veces y cada uno se llevó una victoria. Serbia ganó 2-0 en 2014 y Grecia había respondido con un 1-0 en 2010, así que en goles también está muy cerrado.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies
11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Serbia todavía no suma en el torneo.
  • Grecia todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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