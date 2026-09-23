Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El jueves 24 de septiembre arranca la Liga de Naciones y Noruega se pone al frente como favorita ante Dinamarca en un cruce que promete historia reciente de por medio.

Es la primera fecha del grupo y ninguno de los dos quiere arrancar cediendo puntos en una competencia donde cada resultado pesa desde el arranque.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Noruega llega con la espina de la última caída, 1-2 de local ante Inglaterra, después de haber ganado como visitante frente a Brasil y Costa de Marfil. El equipo mostró que puede hacer daño lejos de casa, algo que necesitará confirmar también puertas adentro si quiere despegar en el arranque de la Liga de Naciones.

Dinamarca viene de sumar de local un triunfo ajustado ante Ucrania, aunque antes había hilvanado dos empates seguidos, contra Congo RD sin goles y un 2-2 con República Checa. Es un equipo que no pierde hace tres presentaciones, pero que tampoco termina de despegar en la búsqueda de resultados contundentes.

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El historial entre Noruega y Dinamarca

El historial está lejos de ser parejo: de los 12 enfrentamientos, Dinamarca se quedó con 8 triunfos por apenas 2 de Noruega y 2 empates. La diferencia de gol también habla claro, 21 a 11 a favor de los daneses. La última vez que se vieron las caras, en 2024, Dinamarca ganó 3-1, y buena parte de los duelos más recientes también quedaron de su lado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies 15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies 06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies 01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies 29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies 06/06/1990 Noruega vs. Dinamarca 1-2 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

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En síntesis