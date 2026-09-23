Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El jueves 24 de septiembre arranca la Liga de Naciones y Noruega se pone al frente como favorita ante Dinamarca en un cruce que promete historia reciente de por medio.
Es la primera fecha del grupo y ninguno de los dos quiere arrancar cediendo puntos en una competencia donde cada resultado pesa desde el arranque.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Noruega llega con la espina de la última caída, 1-2 de local ante Inglaterra, después de haber ganado como visitante frente a Brasil y Costa de Marfil. El equipo mostró que puede hacer daño lejos de casa, algo que necesitará confirmar también puertas adentro si quiere despegar en el arranque de la Liga de Naciones.
Dinamarca viene de sumar de local un triunfo ajustado ante Ucrania, aunque antes había hilvanado dos empates seguidos, contra Congo RD sin goles y un 2-2 con República Checa. Es un equipo que no pierde hace tres presentaciones, pero que tampoco termina de despegar en la búsqueda de resultados contundentes.
El historial entre Noruega y Dinamarca
El historial está lejos de ser parejo: de los 12 enfrentamientos, Dinamarca se quedó con 8 triunfos por apenas 2 de Noruega y 2 empates. La diferencia de gol también habla claro, 21 a 11 a favor de los daneses. La última vez que se vieron las caras, en 2024, Dinamarca ganó 3-1, y buena parte de los duelos más recientes también quedaron de su lado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/06/2024
|Dinamarca vs. Noruega
|3-1
|Friendlies
|15/11/2013
|Dinamarca vs. Noruega
|2-1
|Friendlies
|06/09/2011
|Dinamarca vs. Noruega
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Noruega vs. Dinamarca
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Noruega vs. Dinamarca
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/04/1998
|Dinamarca vs. Noruega
|0-2
|Friendlies
|01/06/1994
|Noruega vs. Dinamarca
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|Friendlies
|06/06/1990
|Noruega vs. Dinamarca
|1-2
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.