Manchester City vs. Olympique de Marsella: pronósticos y a qué hora juegan por Champions en USA

Manchester City y Olympique de Marsella se miden este martes 27 de octubre en el marco de una nueva fecha del Grupo C de la Champions League 2020. Los 'Citizens' buscan consolidar su primer lugar en la tabla, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Líderes junto al Olympiacos con tres unidades, Manchester City intentará robar sus primeros puntos como visitante en la Liga de Campeones. Los dirigidos por Josep Guardiola vienen de vencer 3-1 al Porto en la primera jornada, mientras que sus rivales fueron sorprendidos en Grecia la semana pasada.

Olympique de Marsella no cae en casa desde septiembre, cuando Saint-Étienne los venció por 2-0, y ahora aspiran a reponerse en la Champions ante un City que viene de igualar 1-1 con West Ham por la Premier. Los franceses no la tienen nada fácil, pero sí es cierto que están obligados a ganar para no compromoter su pase a la próxima instancia más adelante.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Marsella?

Día: Martes 27 de octubre

Hora: 16:00 hs (ET) / 13:00 hs (PT) / 14:00 hs (México)

Lugar: Stade Vélodrome, Marsella

Manchester City vs. Marsella: cara a cara

Por más increíble que parezca, Manchester City y Marsella nunca se enfrentaron en el plano internacional hasta este encuentro. El duelo en Vélodrome será el primer choque entre ambos en Champions, por lo que es de suponer que tanto ingleses como franceses saldrán a por todo con un único objetivo: ganar y hacer historia.

Este martes... #OMMCI



�������������� vs. ����������������



La batalla de los ⚪️�� pic.twitter.com/FicAKTTpaD — Olympique de Marseille ������������ (@OM_Espanol) October 26, 2020

¿En qué canal ver el Manchester City vs. Marsella en USA?

El partido por Champions entre el Manchester City y Olympique de Marsella a disputarse el martes 27 de octubre en el Stade Vélodrome será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. TUDN Xtra será el canal encargado de pasar el encuentro en USA, mientras FOX Sports hará lo propio en México.

Manchester City vs. Olympique de Marsella: pronósticos

Como era de esperarse, Manchester City es favorito a quedarse con la victoria este martes cuando visite al Marsella en Francia. Los 'Citizens' tienen -280 de probabilidades de llevarse los tres puntos, mientras que el Olympique tiene probabilidades de +700. En esta misma línea, un empate entre ambos supondría un pago de +420.

Resultado FanDuel Manchester City -280 Empate +420 Olympique de Marsella +700

* Cuotas a través de FanDuel

