La respuesta de Paredes cuando le preguntaron si Messi puede ir al PSG

Desde el primero de enero del 2021, Lionel Messi está habilitado oficialmente para firmar un precontrato con cualquier club del mundo, ya que su contrato con el Barcelona termina en junio de este año.

Sin dudas, uno de los equipos favoritos para sumar al Diez y capitán del conjunto culé es Paris Saint-Germain, que puede pagar el sueldo del argentino y que también puede rodearlo del nivel que tanto pide y no hay en Barcelona.

En las últimas horas, un futbolista que desde hace ya varios años está al lado respondió sobre si es posible que llegue al club parisino: Leandro Paredes.

El mediocampista del PSG, que es titular indiscutido en la Selección Argentina de Lionel Scaloni, aseguró en declaraciones con Diario Olé: "Es natural que uno quiera tener a Messi en su equipo. Todo jugador o entrenador quiere eso. Ojalá, después es una decisión de él. Es algo que manejarán seguramente Leonardo y el presidente de nuestro club para convencer a Leo de venir o no".

Igualmente, sentenció: "Pero la decisión es de él, como digo siempre. Espero que elija lo mejor para él. Ojalá podamos tenerlo con nosotros". Sin dudas, sería uno de los bombazos más grandes de la historia del fútbol.

¿Qué dijo Paris Saint-Germain sobre el fichaje de Messi?

Las declaraciones de Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain: "Este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el caso. De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada".

