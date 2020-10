"Esta roja no me detendrá", el mensaje de Falcao tras la expulsión en Turquía

Sin duda alguna, Radamel Falcao está teniendo en un duelo personal consigo mismo en la actual temporada con el Galatasaray. Luego de una primera temporada llena de críticas, el samario se quiere reivindicar con la fanaticada y demostrar porqué es la gran figura del equipo de Estambul.

En el último partido de la Superliga de Turquía, el colombiano fue la gran figura de la victoria del Galatasaray. Puso asistencia y marcó un golazo. Sin embargo, su gran actuación se opacó por la tarjeta roja que vio tras ver la cartulina amarilla dos veces. Por suerte, sus compañeros lograron cuidar el resultado con un hombre menos y se llevaron la victoria a casa.

Tras el juego, el Tigre habló con el medio 'Sporx' y ratificó que la expulsión no mermará su motivación. Lleva dos fechas marcando, quiere seguir anotando y quiere volver a enamorar al hincha del Galatasaray con sus rugidos.

"Todavía no he pagado mi deuda con la afición del Galatasaray. Estoy mejorando físicamente todos los días. Tanto el equipo como yo seremos aún mejores. No me podrán detener con esta tarjeta roja".