Serbia vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Serbia recibe a Grecia este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Liga de Naciones.
Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Serbia arranca su participación en Liga de Naciones.
Grecia arranca su participación en Liga de Naciones.
El historial entre Serbia y Grecia
Serbia y Grecia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Serbia y 1 de Grecia.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2014
|Grecia vs. Serbia
|0-2
|Friendlies
|11/08/2010
|Serbia vs. Grecia
|0-1
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Serbia todavía no suma en el torneo.
- Grecia todavía no suma en el torneo.