Napoli vs Atalanta: hora, pronóstico y TV para ver en USA las semis de la Copa Italia

Este miércoles 3 de febrero del 2021, Napoli vs. Atalanta en vivo, online y en directo chocan por la primera semifinal de la Copa Italia. El combinado de Hirving Lozano llegan como los favoritos a esta contienda luego de vencer en la etapa pasada a Spezia (4-2) y muchos lo ven como uno de los finalistas del certamen. No te pierdas aquí la hora, pronósticos y canal de TV para seguir minuto a minuto este match.



Los napolitanos con Genaro Gattuso en el banquillo aspiran a obtener el trofe de la Copa Italia y de paso seguir siendo uno de los que pelean la Serie A (se ubican en la quinta posición con 37 unidades). Además llegan con el plus de haber conseguido dos triunfos consecutivos ante el Spezia y Parma.

¿A qué hora juegan Napoli vs. Atalanta en USA?

Día: Miércoles 3 de febrero

Hora: 14:45 hs (ET) / 11:45 hs (PT) / 13:45 hs (México)

Lugar: Estadio Diego Armando Maradona (Ex San Paolo), Nápoles.

¿Dónde ver en Estados Unidos el Napoli vs. Atalanta?

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas ver el partido entre Napoli vs. Atalanta puedes ver las señales de: Fanatiz USA, ESPN+, Rai Italia Nord America. Pero, si por ejemplo te ubicas en México, tienes esta opción para ver la señal en vivo: ESPN 2 y Rai Italia Nord America.

�� ENERO + CHUCKY = ¡PURO POWER MEXICANO! ����



⚽️ 5 goles | �� 2 asistencias | ⏱️ 1 gol en 8.9"



Historial de los Napoli vs. Atalanta

En el historial de partidos entre Napoli y Atalanta el registro marca un total de 19 choques entre ambos, siendo una ajustada victoria para los napolitanos con 8 festejos y para los de Bérgamo, 7. En estos cruces también se dieron 4 empates y el equipo que más marcó goles fueron los de Nápoles con 27 anotaciones a favor.

Hora por países del Napoli vs. Atalanta

- España: 01:45 horas

- Argentina: 16:45 horas

- Chile: 16:45 horas

- Uruguay: 16:45 horas

- Paraguay: 16:45 horas

- Brasil: 16:45 horas

- Venezuela: 15:45 horas

- Bolivia: 15:45 horas

- Colombia: 14:45 horas

- Ecuador: 14:45 horas

- Perú: 14:45 horas

Pronósticos para el choque entre Napoli vs Atalanta

Para esta oportunidad existe +135 de probabilidades que Napoli se quede con el triunfo. Otro resultado que tiene +230 de probabilidades es un empate entre ambos elencos. Por último, el triunfo de Atalanta tiene +180 de posibilidades.

FANDUEL Napoli +135 Empate +230 Atalanta +180

* Cortersía: FanDuel

