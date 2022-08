Austria vs. Suiza, el partido con más goles en la historia de los Mundiales

La Copa del Mundo regresaba a Europa tras 16 años de ausencia en el viejo continente, a causa de la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces el fútbol era bastante distinto al de hoy en día, las formaciones llegaban a tener hasta cinco delanteros y, por eso, los partidos tenían muchos goles. Aunque había excepciones, pero por lo general había bastantes tantos.

Bajo todo este marco, Austria y Suiza se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial que estaban organizando los suizos en 1954. Los austríacos venían de superar su grupo de forma invicta y los locales habían finalizado segundos en su grupo. El duelo se llevó a cabo el 26 de junio en el Stade de La Pontaise, en Lausana.

Fue el certamen con mayor promedio de gol de todos los tiempos (más de cinco por partido, un registro que difícilmente se supere) se dieron muchos encuentros que se convirtieron en festivales de goles. Pero este fue, sin dudas, el más espectacular de todos, según afirman las crónicas de la época.

Crónicas de la época:

El diario español ABC reconstruyó el partido así: “A pesar del fuerte calor, el encuentro ha sido movidísimo y con emocionantes alternativas. Hasta el minuto quince no se marcó el primer gol y once minutos después ya se habían anotado seis. Los suizos fueron los primeros en obtener gol y por intermedio de Eggiman, Huigi y Antenen obtuvieron tres casi seguidos, que llevaron al entusiasmo a los espectadores que llenaron el estadio". Y continuó: “Parecía ya un hecho confirmado la derrota de los austríacos, pero a los 24 minutos, Wagner logró reducir la ventaja y luego Koerner II y Wagner lograron dos más, alcanzado el empate a los 26 minutos. Empate que deshizo Ocwirck a los 32. En los 5 minutos siguientes, Koerner II volvió a marcar y Ballaman acortó la ventaja austríaca en un gol, llegándose al descanso con un 5-4 en favor de los austríacos, después de que Koerner II había fallado un penal a los 43 minutos. A los 7 del segundo plazo, con ocasión del sexto gol austríaco obtenido por Wagner, los espectadores invadieron el campo, mientras los jugadores suizos protestaban al árbitro. En el barullo, Stojaspal fue objeto de una brutal agresión por parte de Casali. Hannapi marcó en su propia portería al intentar despejar un rechace del portero austríaco. Los defensas suizos, con su juego duro, provocaron una lesión a Probst, que pasó a jugar de extremo izquierdo y, a pesar de ello, marcó el séptimo tanto, que desmoralizó completamente a los suizos. En los últimos minutos todos los jugadores se mostraron cansados y el juego perdió calidad y ya no hubo variaciones”.

Por su parte, la crónica publicada al día siguiente en matutino Mundo Deportivo, el 7-5 “en realidad no dice ni la mitad de lo que sobre este encuentro puede decirse”.

Sí, ya en el primer tiempo se habían convertido nueve tantos. Cinco en favor de Austria y cuatro para el lado suizo. Finalmente, el duelo terminó 7 a 5. El ganador fue Austria, que dicho sea de paso logró meterse en semifinales. Se hicieron un total de 12 goles y, hasta el día de la fecha, es el partido mundialista con más goles en toda la historia del certamen.

La alegría para los ganadores no duró demasiado, en las semifinales cayeron 6 a 1 ante Alemania, que posteriormente saldría campeón del mundo tras ganarle a Hungría en una final para el recuerdo denominada “El Milagro de Berna”, donde los teutones se impusieron 3 a 2.