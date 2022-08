El Barcelona fue siempre su gran debilidad. Desde siempre y jamás lo ocultó. No había motivos para esconderlo. Para Pedro González López, más conocido como Pedri, poder vestir los colores con los que toda su vida soñó fue como tocar el cielo con las manos.

La herencia futbolera, se sabe, suele marcar el paladar de todos y cada uno de los amantes del fútbol. Su padre fue el presidente de la Peña Barcelonista de Tenerife-Tegueste, mientras que su abuelo fue el fundador en 1994. Por esa máxima, el 12 de septiembre de 2020. Pedri logró esa sensación única e intransferible: ponerse la camiseta blaugrana con la que fantaseó de chico. El rival, el Nástic de Tarragona, poco importó para Pedri y su familia. El objetivo, el primero de varios, se había consumado.

Pero para ello, como en todos los casos de los jugadores, hay una historia de vida. Una hoja de ruta que impone un camino que uno mismo puede corregir a medida que pasa el tiempo. Como si fuera un lienzo, en formato de borrador, pintarlo con trazos suaves y pensantes, acaso, permite reescribir la vida.

Pedri nació en Tegueste, una localidad de Santa Cruz de Tenerife, el 25 de noviembre de 2002. Sus recuerdos, sus mejores anécdotas siempre fueron con una pelota bajo sus pies. Como si hubiese tenido un acuerdo tácito, con ella siempre fue feliz. El U.D. Tegueste fue su primer club y también su primer gran golpe: lo desafectaron por su baja estatura. Era muy pequeño decían los formadores de aquel entonces. ¡Vaya que se equivocaron!

Ese revés no pudo doblegar a un jugador voraz y competitivo. Uno incipiente, pero con una idea clara, casi única porque al pequeño Pedri había que animarse a pedirle que no jugara, que descansara un poco. Incansable e inquieto siempre miró a Andrés Iniesta como quien observa a la piedra filosofal de la vida. Con ese espejo, en 2015, fue a probarse a Juventud Laguna, equipo que lo cobijó hasta que, tres años después, se incorporó a la Unión Deportiva Las Palmas.

Esa misma temporada, en febrero de 2018, lejos de lo que su corazón le indicaba, se probó en el Real Madrid, el club némesis del Barcelona de sus amores, que lo tuvo a su merced, pero, finalmente, no lo fichó. Tenía tan solo 16 años y una claridad total. Nada ni nadie iba a quitarlo de su meta: ser jugador profesional de fútbol. Si debía ser con los colores de la Casa Blanca lo haría a pesar de sus sentimientos.

Meses después, en Las Palmas, concretó su debut en Segunda División ante el Huesca. Pedri, en pocos partidos, se convirtió en el jugador más joven en hacer un gol para Las Palmas. Fue ante el Real Sporting de Gijón. Sus goles y despliegue lo volvieron a poner en los ojos del Barcelona, que no podía perderse la oportunidad de asegurarse a un jugador con enorme proyección y que, además, era hincha culé. Los catalanes estaban al tanto de ese talentoso chico que había ido a probarse al Madrid.

Entonces, con ese antecedente y con sus últimas actuaciones en Las Palmas la decisión estaba tomada: el Barcelona iría por él. Y no había tiempo que perder. Pedri ganaba fama, al tiempo que imponía sus dotes en los campos de juego. Y en el juego de los pases y compras, se sabe, el tiempo es oro.

Por eso, el 2 de septiembre de 2019 el Barça y Las Palmas acordaron su transferencia a cambio de 5 millones de euros con una importante salvedad: Pedri se sumaría al club catalán a partir del 1 de julio de 2020. Tiempo en el que rápidamente se ganó la consideración en un equipo en reconstrucción tras la partida de Leo Messi. “Desde niño, cuando mi abuelo fundó la peña del Barça allá, soñaba con este día. Uno no ficha por un club así todos los días”, dijo luego de estampar la firma con los catalanes para empezar a escribir su historia en uno de los clubes más grandes del mundo.

Si el vértigo de Pedri para jugar lo hizo determinante en el actual Barcelona de Xavi Hernández, distribuir su sapiencia para jugar lo impuso como un distinto. En verdad, como el motor del equipo. Así, como Iniesta en el Mundial de Sudáfrica 2010, ahora llegó el turno para un jugador al que aún le quedan muchos kilómetros futboleros por recorrer.

En su corto pero intenso trajín, Pedri llegó a la Selección española para demostrar que está seteado para cosas grandes. De la Sub 17 no demoró mucho en llegar a la Sub 21. Y menos aún en ser convocado para la mayor. Pedri fue parte de la Furia Roja en la Eurocopa 2020 (se jugó en 2021 por la pandemia por Covid-19) donde fue elegido como una de las revelaciones del torneo. También estuvo en el equipo que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio que se colgó la medalla de plata al caer en la final con Brasil.

Con Pedri, la España de Luis Enrique tiene a un volante ideal para aportar mucho más que juego del medio campo de Koke y Sergio Busquets. En suma, una opción ideal para enfrentar el camino mundialista que tendrá a España en el Grupo E con Alemania, Nueva Zelanda y Costa Rica.

La lista aún no está definida pero Luis Enrique tiene para definir su lista de 26 jugadores. Opciones le sobran entre varios de los mejores jugadores que están en la elite europea como César Azpilicueta, Aymeric Laporte, José Gayá, Diego Llorente, Eric García, Daniel Carvajal, Adama Traoré, Koke, Pedri, Raúl de Tomás, Rodri, Ferrán Torres, Marco Asensio, Dani Olmo, Pablo Sarabia, Álvaro Morata y Rodrigo Moreno, entre otros.

Los partidos del Grupo E:

Fecha 1:

Alemania vs. Japón (miércoles 23 de noviembre, a las 16, en el estadio Internacional Khalifa).

(miércoles 23 de noviembre, a las 16, en el estadio Internacional Khalifa). España vs. Nueva Zelanda (miércoles 23 de noviembre, a las 19, en el estadio Al Thumama).

Fecha 2:

Japón vs. Nueva Zelanda (domingo 27 de noviembre, a las 13, en el estadio Ahmad Bin Ali).

(domingo 27 de noviembre, a las 13, en el estadio Ahmad Bin Ali). España vs. Alemania (domingo 27 de noviembre, a las 22, en el estadio Al Bayt).

Fecha 3:

España vs. Japón (jueves 1 de diciembre, a las 22, en el estadio Internacional Khalifa).

(jueves 1 de diciembre, a las 22, en el estadio Internacional Khalifa). Alemania vs. Nueva Zelanda (jueves 1 de diciembre, a las 22, en el estadio Al Bayt).

(*) Todos los partidos se muestran en hora local. En España es -1, en Argentina y Chile -6, en Colombia -7 y en México -8.