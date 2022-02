Tras haber superado una lesión ligamentaria en su tobillo, Neymar reapareció en Paris Saint-Germain justo a tiempo para disputar el compromiso más importante del equipo en lo que va de la temporada. El brasileño ingresó unos minutos en la victoria de su club ante Real Madrid.

El surgido en Santos disputó los últimos 20 del partido de ida de los 16avos de la Champions League, en el que Kylian Mbappé se vistió de héroe con un gol en el cuarto minuto de adición. Con Neymar recuperado, que también fue titular ante Nantes, los de Mauricio Pochettino afrontarán la vuelta en el Santiago Bernabéu.

A pesar de tener 30 años y estar aún en plenitud, el ex Barcelona piensa en el futuro. En el podcast Fenómenos, de su compatriota Ronaldo, explicó que aún no sabe si regresará a jugar en su país y luego entregó una explicación que se hizo viral en redes sobre dónde le gustaría militar.

"No sé si volveré a jugar en Brasil. Ahora mismo me gustaría jugar en Estados Unidos (MLS), jugar ahí al menos una temporada. De Brasil no lo sé, en ocasiones quiero hacerlo y en otras no", comenzó respondiendo Neymar ante la leyenda brasileña.

Y luego justificó: "Primero que nada, su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más". Neymar tiene contrato con PSG hasta junio de 2025, pero ya comienza a especular sobre su futuro.